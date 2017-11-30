В Петербурге демонтируют пандусы из-за жалоб горожан

В Петербурге после жалоб горожане снесли несколько пандусов, установленных у магазинов на Приморском шоссе, 348 и на улице Шевченко, 11.

Жалобы на установку самовольных конструкций петербуржцы оставили на портале «Наш Петербург». Скриншотами сообщений поделилась в Facebook жительница города Вера Черенева. В одной из жалоб говорится о том, что «аптека лестницей и пандусом захватила часть тротуара со стороны улицы».

Городские чиновники обязаны проводить проверки после появления подобных сообщений. Если выясняется, что пандусы у магазинов выходят за пределы придомовой территории, то их должны демонтировать. В свою очередь председатель петербургского комитета по социальной политике Александр Ржаненков обещал решить проблему. «Мы обязательно разберемся с этой ситуацией, встретимся с комитетом имущественных отношений, с предпринимательским сообществом. Нужно остановить снятие устройств», — заявил он.