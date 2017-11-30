«Порт Севкабель», «Хачапури и вино» и «Голицын Лофт» в новом гиде The Guardian по Петербургу
«Санкт-Петербург пережил многое в своей истории: начиная с самого строительства в 18 веке, которое стоило тысячи жизни крепостных, заканчивая блокадой во времена Второй мировой войны и развалом СССР. Все это оставило свой след на городе», - пишет британское издание The Guardian, которое составило новый список мест, обязательных к посещению в городе (посмотреть предыдущий список можно здесь).
Журналист газеты Люси Бердж решила лично посетить самые интересные и необычные заведения города, которые появились в последние несколько лет. Первым делом она отправилась в бар «Мачты» на Васильевском острове вместе с местным жителем по имени Коля. «"Мачты" олицетворяют крепкую связь города с водой — в Петербурге почти сотня рек и каналов и около 800 мостов», — пишет она.
Далее они посетили пространство «Порт Севкабель», которое открылось совсем недавно и расположено на территории действующего завода. Несмотря на то, что на данный момент не вся территория пространства открыта для посетителей, там уже успели устроить диджей-сеты от Boiler Room, концерт британского коллектива Hidden Orchestra, выставки местных художников и круглые столы с участием различных спикеров, включая куратора и консультанта по внедрению инновационных технологий в Музее Гуггенхайма Троя Конрада Террьена.
Что касается ночной жизни города, то автор заметила, что в отличие от Москвы в Петербурге вечеринки продолжаются намного дольше. Люси Бердж внесла в гид британского издания клубы Mosaique и Kuznya House Kuznya на Новой Голландии. В последнем заведении ей понравилось то, что там совмещены ресторан, бар и ночной клуб, где регулярно проводят вечеринки с участием электронных музыкантов.
The Guardian также пишет о Лизе Симоновой и ее бизнес-партнере Морисе Шакае. В свои 20 с небольшим они открыли свое первое кафе — бейгельную BGL в 2012, затем ставший популярным «Хачапури и вино» с грузинской кухней. Сейчас они владеют сетью из восьми заведений. В одном из них, «Лев и птичка», журналист встретилась с Лизой. Бердж отметила, что в кафе «гостеприимная Грузия встречается с минимализмом Скандинавии».
«Грузинские рестораны в основной своей массе были с сомнительной репутацией и интерьерами в темных тонах. Несмотря на то, что еда там была очень вкусной, сервис был ужасен. Мы захотели изменить подобный советский формат и создать место, куда могли бы приходить представители прогрессивной молодежи и чувствовать там себя как дома», — говорит Симонова.
Другое молодежное кафе, которое попало в список газеты — заведение с израильской кухней «Бекицер». Журналистка также отметила скандинаский интерьер и использование местных фермерских продуктов в Duo Gastrobar.
Что касается арт-площадок, то британке приглянулся «Бертгольд Центр» в здании бывшей типографии. «Глядя на огромное серое здание, которое можно легко спутать с жилым домом, вы никогда не догадаетесь, что внутри скрывается большой выставочный зал, театральная студия и целая сеть независимых модных бутиков, среди которых Rediska Project, винтажный магазин Ever Sale и многие другие», — пишет она. Помимо «Бертгольд Центра», журналистка отметила «Голицын-лофт», бар-ресторан «Треска», Civil Books Coffee&Wine, бар Bazin, «Хроники», Redrum («крафотвый рай»), Co-op Garage Bar и Pif Paf.
Ранее в преддверии 100-летия Октябрьской революции, британская газета The Telegraph подготовила список 14 вещей, ради которых стоит посетить Россию и внесла Петербург в топ обязательных к посещению городов, а терминал Пулково назвала самым красивым аэропортом в мире.
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