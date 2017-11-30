«Порт Севкабель», «Хачапури и вино» и «Голицын Лофт» в новом гиде The Guardian по Петербургу

«Санкт-Петербург пережил многое в своей истории: начиная с самого строительства в 18 веке, которое стоило тысячи жизни крепостных, заканчивая блокадой во времена Второй мировой войны и развалом СССР. Все это оставило свой след на городе», - пишет британское издание The Guardian, которое составило новый список мест, обязательных к посещению в городе (посмотреть предыдущий список можно здесь).

Журналист газеты Люси Бердж решила лично посетить самые интересные и необычные заведения города, которые появились в последние несколько лет. Первым делом она отправилась в бар «Мачты» на Васильевском острове вместе с местным жителем по имени Коля. «"Мачты" олицетворяют крепкую связь города с водой — в Петербурге почти сотня рек и каналов и около 800 мостов», — пишет она.

Далее они посетили пространство «Порт Севкабель», которое открылось совсем недавно и расположено на территории действующего завода. Несмотря на то, что на данный момент не вся территория пространства открыта для посетителей, там уже успели устроить диджей-сеты от Boiler Room, концерт британского коллектива Hidden Orchestra, выставки местных художников и круглые столы с участием различных спикеров, включая куратора и консультанта по внедрению инновационных технологий в Музее Гуггенхайма Троя Конрада Террьена.

Что касается ночной жизни города, то автор заметила, что в отличие от Москвы в Петербурге вечеринки продолжаются намного дольше. Люси Бердж внесла в гид британского издания клубы Mosaique и Kuznya House Kuznya на Новой Голландии. В последнем заведении ей понравилось то, что там совмещены ресторан, бар и ночной клуб, где регулярно проводят вечеринки с участием электронных музыкантов.