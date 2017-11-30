В первый снежный день Петербург застрял в пробках

Утром четверг, 30 ноября, Петербург встал в длинные пробки после прошедшего ночью снегопада. Судя по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах города достигли 7-8 баллов.

Утром сервис отметил необычно сложную пробку на Пулковском шоссе, от Кокколевской улицы до поворота в аэропорт Пулково. В заторе длиной 5,1 км можно потерять 26 минут, что на 20 минут больше обычного. Пробка длиной 7,1 км образовалась на проспекте Культуры, Тихорецком проспекте, Политехнической улице, от КАД до площади Мужества. В ней можно потерять 58 минут вместо привычных 22 минут. Путь от Индустриального проспекта, дом 86, до проспекта Косыгина занимает 30 минут вместо 10 минут.

Огромный затор — длиной 11,3 км — выстроился на внешней стороне КАД, от проспекта Энгельса до Комендантского проспекта. Немногим уступает ей пробка на улице Руставели и Пискаревском проспекте, от Северного проспекта до Свердловской набережной. Ее длина к 9 утра составляла 6,9 км. Кроме того, затор протяженностью 3,1 км образовался на Дунайском проспекте, от Будапештской улицы до Московского шоссе. Автомобилисты тратят на участок 31 минуту, что на 20 минут больше обычного. Затруднено движение на проспекте Маршала Жукова, Московском проспекте, Невском проспекте и большинстве других крупных городских магистралях.

По материалам «ДП»