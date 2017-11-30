В Петербурге самый длинный в России автобус испытают на зимних дорогах

В Петербурге продлили испытания автобуса ЛиАЗ-621365 до марта 2018 года, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс». Испытания самого длинного автобуса в России проходят с июня на маршруте № 24 Хасанская улица — станция метро «Василеостровская». «Пассажиравтотранс» и представители Ликинского автозавода договорились о проведении тестирования в зимний период для получения полной информации о технических показателях работы образца, — поясняется в релизе перевозчика.

Предприятие ждет отзывов пассажиров, которые могут оставить их на сайте перевозчика, добавляют в компании. ЛиАЗ-621365 — полностью низкопольный автобус, длина которого составляет почти 19 м. В салоне могут разместиться сидя 47 пассажиров, то есть на девять больше, чем в других автобусах подобного класса. Всего автобус вмещает 170 человек. Он имеет низкий пол, приспособлен под маломобильных пассажиров и снабжен кондиционером. В нем установлен двигатель высокого экологического класса Евро-5, выпущенный на Ярославском моторном заводе.

По материалам «ДП»