Видео: петербуржцев опросили, насколько хорошо они знают историю России

В Петербурге в ближайшее время откроется исторический парк «Россия — моя история». В преддверии открытия на улицах города прошел небольшой опрос, чтобы выяснить  — как хорошо горожане знают историю своей страны.

Из вопросов, которые были заданы петербуржцам на улице — что произошло на Руси в 988 году, сколько длилось татаро-монгольское иго, когда и кем был основан Санкт-Петербург, в какие годы проходила Первая мировая война и тому подобное. 


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