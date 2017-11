Уикенд в Петербурге с 30 ноября по 3 декабря

3 декабря 20:00 Эрарта сцена

Концерт The Retuses



The Retuses празднуют десятилетие: в 2007 году Миша Родионов выложил в сеть свою первую инструментальную композицию. С тех пор группа проделала путь от мелодичных фолковых зарисовок до эклектичного проекта, которому сложно найти аналог. 3 декабря на сцену вместе с Мишей поднимется Даня Мудрик — бывший басист, а сейчас гитарист обновленных The Retuses, с которым они отыграют новую программу.