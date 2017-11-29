Уикенд в Петербурге с 30 ноября по 3 декабря

с 30 ноября

Фильм «Счастливого дня смерти»



Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова.