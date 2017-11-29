Уикенд в Петербурге с 30 ноября по 3 декабря
Продолжение фестиваля «Дягилев P.S.», лучшие новые немецкие фильмы, экскурсии по местам ЛГБТ и Алексея Балабанова и концерты The Retuses и Alai Oli – как весело и культурно провести первые зимние выходные.
с 28 ноября
Русский музей
Выставка Сьюзан Сворц
В Мраморном дворце Русского музея открылась первая в России персональная выставка современной американской художницы Сьюзан Сворц «Личный путь». На экспозиции покажут 100 живописных произведений разных лет из зарубежных музеев, частных коллекций и собрания художницы. В своем творчестве Сворц исследует возможности пейзажного жанра в абстрактной живописи.
В Мраморном дворце Русского музея открылась первая в России персональная выставка современной американской художницы Сьюзан Сворц «Личный путь». На экспозиции покажут 100 живописных произведений разных лет из зарубежных музеев, частных коллекций и собрания художницы. В своем творчестве Сворц исследует возможности пейзажного жанра в абстрактной живописи.
с 30 ноября
Фильм «Легенда о Коловрате»
Пока «Первый канал» разбирался с крещением Руси в «Викинге», «Россия» взялись спонсировать картину о татаро-монгольском иге. Рязанский витязь Евпатий Коловрат в XIII веке возглавляет отряд, готовый сразиться с ханом Батыем. Пеплум снимал Джаник Файзиев, саундтрек к нему писал Серж Танкян, а главные роли исполняют Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков и многие другие.
Пока «Первый канал» разбирался с крещением Руси в «Викинге», «Россия» взялись спонсировать картину о татаро-монгольском иге. Рязанский витязь Евпатий Коловрат в XIII веке возглавляет отряд, готовый сразиться с ханом Батыем. Пеплум снимал Джаник Файзиев, саундтрек к нему писал Серж Танкян, а главные роли исполняют Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков и многие другие.
с 30 ноября
Фильм «Счастливого дня смерти»
Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова.
Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова.
с 30 ноября
Фильм «Конверт»
Режиссерский дебют монтажера Владимира Маркова по сценарию автора «Закона каменных джунглей» Ильи Куликова с Юлий Пересильд и Ольгой Медынич. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу, но найти адресата оказывается не так просто.
Режиссерский дебют монтажера Владимира Маркова по сценарию автора «Закона каменных джунглей» Ильи Куликова с Юлий Пересильд и Ольгой Медынич. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу, но найти адресата оказывается не так просто.
с 30 ноября
Фильм «Город кошек»
Документальный фильм для всех любителей кошек, снятый в самом кошачьем городе мира – Стамбуле. «Кеди» — история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, которые заботятся о них.
Документальный фильм для всех любителей кошек, снятый в самом кошачьем городе мира – Стамбуле. «Кеди» — история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, которые заботятся о них.
с 30-3 ноября-декабря
кинотеатр «Аврора»
Фестиваль немецкого кино
В кинотеатре «Аврора» покажут лучшие новые немецкие фильмы. В программе – экранизации произведений Макса Фриша и Ойгена Руге, картина о бурной молодости Карла Маркса, обстоятельная биография немецкого художника Йозефа Бойса, трагикомедия об исследователях Холокоста с Ларсом Айдингером в главной роли, драма о творческих муках, в которых рождается кино, необычный вестерн и сборник лучших короткометражек, снятых студентами немецких киношкол.
В кинотеатре «Аврора» покажут лучшие новые немецкие фильмы. В программе – экранизации произведений Макса Фриша и Ойгена Руге, картина о бурной молодости Карла Маркса, обстоятельная биография немецкого художника Йозефа Бойса, трагикомедия об исследователях Холокоста с Ларсом Айдингером в главной роли, драма о творческих муках, в которых рождается кино, необычный вестерн и сборник лучших короткометражек, снятых студентами немецких киношкол.
с 1 декабря
Музей Театрального И Музыкального Искусства
Выставка «Октябрем по театру: 1917–1927»
В Шереметевском дворце открывается выставка, посвященная эстетической революции на театральной сцене, которая совершалась на протяжении первых десяти лет революции социальной. Проект посвящен короткому, но насыщенному периоду, когда пути русского художественно-театрального авангарда и молодого государства совпадали. В экспозицию вошли фотографии, эскизы, афиши и реконструкция синтетического представления «Двадцать пятое» по поэме Владимира Маяковского «Хорошо!».
В Шереметевском дворце открывается выставка, посвященная эстетической революции на театральной сцене, которая совершалась на протяжении первых десяти лет революции социальной. Проект посвящен короткому, но насыщенному периоду, когда пути русского художественно-театрального авангарда и молодого государства совпадали. В экспозицию вошли фотографии, эскизы, афиши и реконструкция синтетического представления «Двадцать пятое» по поэме Владимира Маяковского «Хорошо!».
1 декабря
19:00
БДТ
Балеты «Relache», «Тропический лес», «След древних движений»
В рамках фестиваля «Дягилев P.S.» артисты Балета Лотарингии станцуют три одноактных балета. Среди них — легендарный Relache, который был поставлен в 1924 году учеником Михаила Фокина шведом Жаном Бёрлином в декорациях художника-авангардиста Франсиса Пикабиа на музыку соратника Дягилева композитора Эрика Сати, а также «Тропический лес», оформлял который сам Энди Уорхол.
В рамках фестиваля «Дягилев P.S.» артисты Балета Лотарингии станцуют три одноактных балета. Среди них — легендарный Relache, который был поставлен в 1924 году учеником Михаила Фокина шведом Жаном Бёрлином в декорациях художника-авангардиста Франсиса Пикабиа на музыку соратника Дягилева композитора Эрика Сати, а также «Тропический лес», оформлял который сам Энди Уорхол.
1 декабря
23:59
Mosaique
Underground Experience: 23 Years Anniversary
Одна из старейших промо групп Петербурга и постсоветского пространства Underground Experience отметит 23-ю годовщину. За вертушками появятся легендарные петербургские диджеи куратор U.E. DJ Slon, создатель клуба Тоннель Алексей Хаас и Константин Лавски, а из Москвы приедет Ocсul+ Code.
Одна из старейших промо групп Петербурга и постсоветского пространства Underground Experience отметит 23-ю годовщину. За вертушками появятся легендарные петербургские диджеи куратор U.E. DJ Slon, создатель клуба Тоннель Алексей Хаас и Константин Лавски, а из Москвы приедет Ocсul+ Code.
2 декабря
16:00
Arts Square Gallery
Благотворительный ювелирный аукцион «Движение и свет»
В Петербурге состоится благотворительный ювелирный аукцион, все вырученные средства с которого пойдут в пользу фонда AdVita, помогающего онкобольным. На аукционе представят работы петербургских художников-ювелиров Юрия Былкова и Ирины Латкиной, создающих современные авангардные украшения. Среди лотов — изделия, созданные в рамках проекта «I + I» и творческого флешмоба в жанре ювелирного «буриме»: каждый из участников проекта принимает вызов и завершает ювелирное украшение из заготовок другого, используя нетрадиционные материалы.
В Петербурге состоится благотворительный ювелирный аукцион, все вырученные средства с которого пойдут в пользу фонда AdVita, помогающего онкобольным. На аукционе представят работы петербургских художников-ювелиров Юрия Былкова и Ирины Латкиной, создающих современные авангардные украшения. Среди лотов — изделия, созданные в рамках проекта «I + I» и творческого флешмоба в жанре ювелирного «буриме»: каждый из участников проекта принимает вызов и завершает ювелирное украшение из заготовок другого, используя нетрадиционные материалы.
2 декабря
20:00
«Космонавт»
Концерт Alai Oli
На зимнем концерте группа Alai Oli вернется к корням — слабой доле. Теперь в команде есть саксофонист, тромбонист и трубач, игравшие раньше с Markscheider Kunst, Optimystica Orchestra и SunSay, а старые хиты звучат проникновеннее и глубже.
На зимнем концерте группа Alai Oli вернется к корням — слабой доле. Теперь в команде есть саксофонист, тромбонист и трубач, игравшие раньше с Markscheider Kunst, Optimystica Orchestra и SunSay, а старые хиты звучат проникновеннее и глубже.
2-3 декабря
Фестиваль горизонтального театра
Впервые за 19-летнюю историю OFF-программа московского фестиваля NET пройдет в Петербурге и будет посвящена феномену «Горизонтального театра». В субботу в его рамках на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Gererations Михаила Патласова с участием актеров старшего поколения, которые реконструируют сюжеты из своей творческой биографии. А в воскресенье на улицах города пройдет акция «Театр. На вынос» режиссера Алексея Ершова.
Впервые за 19-летнюю историю OFF-программа московского фестиваля NET пройдет в Петербурге и будет посвящена феномену «Горизонтального театра». В субботу в его рамках на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Gererations Михаила Патласова с участием актеров старшего поколения, которые реконструируют сюжеты из своей творческой биографии. А в воскресенье на улицах города пройдет акция «Театр. На вынос» режиссера Алексея Ершова.
2-3 декабря
Фестиваль экскурсий «Открытая карта»
Петербуржцы продолжают открывать город с новой стороны для своих земляков. В этот раз можно будет пройти по местам Даниила Хармса и Алексея Балабанова, малоизвестным букинистическим магазинам, креативным пространствам, узнать все о петербургском арт-активизме и ЛГБТ-движении. Полная программа есть здесь.
Петербуржцы продолжают открывать город с новой стороны для своих земляков. В этот раз можно будет пройти по местам Даниила Хармса и Алексея Балабанова, малоизвестным букинистическим магазинам, креативным пространствам, узнать все о петербургском арт-активизме и ЛГБТ-движении. Полная программа есть здесь.
2 декабря
23:00
«Клуб»
Вечеринка «Кислоты»
В субботу в бывших помещениях Ленинградского Электротехнического Завода на Боровой 116 начнет работу заведение «Клуб». На первой вечеринке там отыграют владелец парижского Public System Recordings француз Myn и москвич Павел Миляков, он же Баттехно.
В субботу в бывших помещениях Ленинградского Электротехнического Завода на Боровой 116 начнет работу заведение «Клуб». На первой вечеринке там отыграют владелец парижского Public System Recordings француз Myn и москвич Павел Миляков, он же Баттехно.
3 декабря
19:00
Ледовый дворец
Симфонические рок-хиты
В Ледовом дворце песни Rammstein, Metallica, Linkin Park, The Beatles, Led Zeppelin, Scorpions, Nirvana и других можно будет услышать в исполнении симфонического оркестра под руководством итальянского дирижера Фабио Пирола.
В Ледовом дворце песни Rammstein, Metallica, Linkin Park, The Beatles, Led Zeppelin, Scorpions, Nirvana и других можно будет услышать в исполнении симфонического оркестра под руководством итальянского дирижера Фабио Пирола.
3 декабря
20:00
Эрарта сцена
Концерт The Retuses
The Retuses празднуют десятилетие: в 2007 году Миша Родионов выложил в сеть свою первую инструментальную композицию. С тех пор группа проделала путь от мелодичных фолковых зарисовок до эклектичного проекта, которому сложно найти аналог. 3 декабря на сцену вместе с Мишей поднимется Даня Мудрик — бывший басист, а сейчас гитарист обновленных The Retuses, с которым они отыграют новую программу.
The Retuses празднуют десятилетие: в 2007 году Миша Родионов выложил в сеть свою первую инструментальную композицию. С тех пор группа проделала путь от мелодичных фолковых зарисовок до эклектичного проекта, которому сложно найти аналог. 3 декабря на сцену вместе с Мишей поднимется Даня Мудрик — бывший басист, а сейчас гитарист обновленных The Retuses, с которым они отыграют новую программу.
2-3 декабря
ДЛТ
Аудиоспектакль-променад «Обратная сторона вещей»
Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ – памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.
Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ – памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.
3-4 декабря
театр «Мастерская»
Спектакль «Мастер и Маргарита»
Сегодняшние студийцы мастерской Григория Козлова, четвертый курс Российского института сценических искусств, впервые выйдут на большую сцену, чтобы в два вечера сыграть один из главных русских романов ХХ века.
Сегодняшние студийцы мастерской Григория Козлова, четвертый курс Российского института сценических искусств, впервые выйдут на большую сцену, чтобы в два вечера сыграть один из главных русских романов ХХ века.
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