Уикенд в Петербурге с 30 ноября по 3 декабря

Продолжение фестиваля «Дягилев P.S.», лучшие новые немецкие фильмы, экскурсии по местам ЛГБТ и Алексея Балабанова и концерты The Retuses и Alai Oli – как весело и культурно провести первые зимние выходные.

с 28 ноября

Русский музей

Выставка Сьюзан Сворц

В Мраморном дворце Русского музея открылась первая в России персональная выставка современной американской художницы Сьюзан Сворц «Личный путь». На экспозиции покажут 100 живописных произведений разных лет из зарубежных музеев, частных коллекций и собрания художницы. В своем творчестве Сворц исследует возможности пейзажного жанра в абстрактной живописи.

с 30 ноября

Фильм «Легенда о Коловрате»

Пока «Первый канал» разбирался с крещением Руси в «Викинге», «Россия» взялись спонсировать картину о татаро-монгольском иге.  Рязанский витязь Евпатий Коловрат в XIII веке возглавляет отряд, готовый сразиться с ханом Батыем. Пеплум снимал Джаник Файзиев, саундтрек к нему писал Серж Танкян, а главные роли исполняют Илья Малаков, Полина Чернышова, Алексей Серебряков и многие другие.

с 30 ноября

Фильм «Счастливого дня смерти»

Триллер-слэшер, в котором «День сурка» встречает «Крик». Девушку по имени Три убивает в день ее рождения маньяк в маске. Но на утро она просыпается живой, чтобы снова вечером умереть. Ей предстоит разгадать, кто решил ее убить, чтобы день смерти перестал повторяться снова и снова.

с 30 ноября

Фильм «Конверт»

Режиссерский дебют монтажера Владимира Маркова по сценарию автора «Закона каменных джунглей» Ильи Куликова с Юлий Пересильд и Ольгой Медынич. В архитектурную компанию по ошибке приходит странное письмо. Секретарь просит водителя Игоря доставить конверт по нужному адресу, но найти адресата оказывается не так просто.

с 30 ноября

Фильм «Город кошек» 

Документальный фильм для всех любителей кошек, снятый в самом кошачьем городе мира – Стамбуле. «Кеди» — история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, которые заботятся о них.

с 30-3 ноября-декабря

кинотеатр «Аврора»

Фестиваль немецкого кино

В кинотеатре «Аврора» покажут лучшие новые немецкие фильмы. В программе – экранизации произведений Макса Фриша и Ойгена Руге, картина о бурной молодости Карла Маркса, обстоятельная биография немецкого художника Йозефа Бойса, трагикомедия об исследователях Холокоста с Ларсом Айдингером в главной роли, драма о творческих муках, в которых рождается кино, необычный вестерн и сборник лучших короткометражек, снятых студентами немецких киношкол.

с 1 декабря

Музей Театрального И Музыкального Искусства

Выставка «Октябрем по театру: 1917–1927»

В Шереметевском дворце открывается выставка, посвященная эстетической революции на театральной сцене, которая совершалась на протяжении первых десяти лет революции социальной. Проект посвящен короткому, но насыщенному периоду, когда пути русского художественно-театрального авангарда и молодого государства совпадали. В экспозицию вошли фотографии, эскизы, афиши и реконструкция синтетического представления «Двадцать пятое» по поэме Владимира Маяковского «Хорошо!».

1 декабря

19:00

БДТ

Балеты «Relache», «Тропический лес», «След древних движений»

В рамках фестиваля «Дягилев P.S.»  артисты Балета Лотарингии станцуют три одноактных балета. Среди них — легендарный Relache, который был поставлен в 1924 году учеником Михаила Фокина шведом Жаном Бёрлином в декорациях художника-авангардиста Франсиса Пикабиа на музыку соратника Дягилева композитора Эрика Сати, а также «Тропический лес», оформлял который сам Энди Уорхол.

1 декабря

23:59

Mosaique

Underground Experience: 23 Years Anniversary

Одна из старейших промо групп Петербурга и постсоветского пространства Underground Experience отметит 23-ю годовщину. За вертушками появятся легендарные петербургские диджеи куратор U.E. DJ Slon, создатель клуба Тоннель Алексей Хаас и Константин Лавски, а из Москвы приедет Ocсul+ Code.

2 декабря

16:00

Arts Square Gallery

Благотворительный ювелирный аукцион «Движение и свет»

В Петербурге состоится благотворительный ювелирный аукцион, все вырученные средства с которого пойдут в пользу фонда AdVita, помогающего онкобольным. На аукционе представят работы петербургских художников-ювелиров Юрия Былкова и Ирины Латкиной, создающих современные авангардные украшения. Среди лотов — изделия, созданные в рамках проекта «I + I» и творческого флешмоба в жанре ювелирного «буриме»: каждый из участников проекта принимает вызов и завершает ювелирное украшение из заготовок другого, используя нетрадиционные материалы.

2 декабря

20:00

«Космонавт»

Концерт Alai Oli

На зимнем концерте группа Alai Oli вернется к корням — слабой доле. Теперь в команде есть саксофонист, тромбонист и трубач, игравшие раньше с Markscheider Kunst, Optimystica Orchestra и SunSay, а старые хиты звучат проникновеннее и глубже.

2-3 декабря

Фестиваль горизонтального театра 

Впервые за 19-летнюю историю OFF-программа московского фестиваля NET пройдет в Петербурге и будет посвящена феномену «Горизонтального театра». В субботу в его рамках на Новой сцене Александринского театра можно будет увидеть спектакль Gererations Михаила Патласова с участием актеров старшего поколения, которые реконструируют сюжеты из своей творческой биографии. А в воскресенье на улицах города пройдет акция «Театр. На вынос» режиссера Алексея Ершова. 

2-3 декабря

Фестиваль экскурсий «Открытая карта»

Петербуржцы продолжают открывать город с новой стороны для своих земляков. В этот раз можно будет пройти по местам Даниила Хармса и Алексея Балабанова, малоизвестным букинистическим магазинам, креативным пространствам, узнать все о петербургском арт-активизме и ЛГБТ-движении. Полная программа есть здесь.

2 декабря

23:00

«Клуб»

Вечеринка «Кислоты»

В субботу в бывших помещениях Ленинградского Электротехнического Завода на Боровой 116 начнет работу заведение «Клуб». На первой вечеринке там отыграют владелец парижского Public System Recordings француз Myn и москвич Павел Миляков, он же Баттехно.

3 декабря

19:00

Ледовый дворец

Симфонические рок-хиты

В Ледовом дворце песни Rammstein​, ​Metallica​, ​Linkin Park​, ​​The Beatles​, ​Led Zeppelin​, ​Scorpions​, ​Nirvana и других можно будет услышать в исполнении симфонического оркестра под руководством итальянского дирижера Фабио Пирола.

3 декабря

20:00

Эрарта сцена

Концерт The Retuses

The Retuses празднуют десятилетие: в 2007 году Миша Родионов выложил в сеть свою первую инструментальную композицию. С тех пор группа проделала путь от мелодичных фолковых зарисовок до эклектичного проекта, которому сложно найти аналог. 3 декабря на сцену вместе с Мишей поднимется Даня Мудрик — бывший басист, а сейчас гитарист обновленных The Retuses, с которым они отыграют новую программу.

2-3 декабря

ДЛТ

Аудиоспектакль-променад «Обратная сторона вещей»

Идеолог иммерсивного театра Семен Александровский (автор спектакля «Другой город») поставил детский аудиоквест-экскурсию «Обратная сторона вещей». Местом его действия стал универмаг ДЛТ – памятник архитектуры и один из символов Петербурга. Роли в спектакле озвучили актеры Большого драматического театра. У постановки есть две версии: для совсем юных зрителей от 6 до 9 лет и для ребят постарше от 10 до 14 лет.

3-4 декабря

театр «Мастерская»

Спектакль «Мастер и Маргарита» 

Сегодняшние студийцы мастерской Григория Козлова, четвертый курс Российского института сценических искусств, впервые выйдут на большую сцену, чтобы в два вечера сыграть один из главных русских романов ХХ века.
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Автор: andrey
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Рубрика: Уикенд в Петербурге
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