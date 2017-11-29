Главный метеоролог Петербурга: 30 ноября город накроет снегом

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что 30 ноября Петербург накроет снегом. Толщина снежного покрова составит где-то пять сантиметров: чуть меньше в центре, чуть больше на окраине.

Помимо этого, метеорологи прогнозируют гололед на дорогах - автомобилисты должны быть внимательнее. В субботу, 2 декабря на дороги выпадет мокрый снег.

Циклон движется на Петербург с юга, он уже засыпал Смоленск и Тверь. По словам Колесова, снега сейчас нет только в районе Балтики.