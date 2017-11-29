Парламент Петербурга разрешил продавать алкоголь в день последнего звонка

Парламент Петербурга при рассмотрении законопроекта об ограничении продажи алкоголя в дни массовых мероприятий и футбольных матчей отказался от обсуждаемого ранее запрета продавать спиртное в день последнего звонка.

При этом запрет на продажу алкоголя в день праздника выпускников «Алые паруса» парламентарии сохранили в силе. Депутаты также уточнили ограничение на продажу алкоголя в дни проведения футбольных матчей на стадионе «Зенит-Арена». Изначально документ предусматривал запрет розничной продажи алкоголя у стадиона на Крестовском острове в радиусе 2 км от входа на стадион «Санкт-Петербург» в дни матчей чемпионата России среди команд клубов Премьер-лиги, Кубка России по футболу, Лиги Европы и Лиги чемпионов UEFA. Запрет на продажу касался крепких спиртных напитков, а также пива, сидра и медовухи в стеклянной таре.

По словам Александра Тетердинко границы 2 км зоны вокруг стадиона пересмотрены, из территории, где будет запрещена продажа спиртного, исключается Васильевский остров. Он признал, что для жителей острова такой запрет был избыточным, поскольку пешком с Васильевского острова на стадион попасть нельзя.

Запрет на продажи алкоголя в дни футбольных матчей сохранится на всей территории Крестовского острова, Елагина острова и части Приморского района, примыкающего к Яхтенному мосту. Инициатив по тому, как убедить петербуржцев лишний раз отказаться от алкоголя становится только больше, но в рейтинге самых непьющих регионов город все равно сдает свои позиции.

По материалам «ДП»