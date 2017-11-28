В Петербурге внесли законопроект о запрете установки досок и памятников Сталину

В городской парламент Петербурга внесен проект закона, запрещающего установку памятников, бюстов, обелисков, мемориальных досок с изображением Сталина либо упоминанием вождя народов.

Более того, те монументы и доски с вождем народов, которые уже установлены в городе, должны быть демонтированы в течение года. С подобной инициативой выступили депутаты фракции «Яблоко». Федеральный закон, который депутаты планируют внедрить, называется «О запрете увековечения памяти Сталина».

Тех, кто закон не выполнит, накажут в административном порядке. Однако какие именно санкции будут предприняты пока не известно.

В Петербурге есть три локации, где расположены образы Сталина: на пилонах на углу улиц Коммуны и Отечественной, в нижнем вестибюле метро «Площадь Восстания» и на знамени молодогвардейцев (памятник героям Краснодона в парке «Екатерингоф»).