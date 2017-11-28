В сети появились цветные фото Ленинграда 1953 года глазами американца

В сети появились фотоснимки американского фотографа Мартина Манхоффа, который с 1952 по 1954 годы служил в посольстве США в Москве до тех пор, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из СССР. За это время Манхофф успел сделать тысячи кадров на улицах Ленинграда, Москвы, Киева, Мурманска, Ялты и других городов.

На данный момент опубликовано всего пять фотографий Ленинграда образца 1953 года. Историк из Сиэттла Дуглас Смит, первым обнаруживший материалы Манхофа, считает, что именно такие сценки советской жизни без ретуши, которые оставил нам Мартин Манхов, придают плёнкам особую уникальность.