В Петербурге граффитисты раскрасили в депо новый частный трамвай «Чижик»

В Петербурге неизвестные проникли в депо на Хасанской улице и раскрасили новый трамвай Stadler (он получил название «Чижик»), предназначенный для запуска проекта частного трамвая в Красногвардейском районе. В частности, пользователь Instagram под именем tsyfrovoi опубликовал фото раскрашенного граффитистами «Чижика».

Владелец трамвая, Транспортная концессионная компания (ТКК), подтвердила «Фонтанке» инцидент. Там добавили, что в депо на Хасанской прибыли шесть составов нового трамвая. Трамвайный вагон «Метелица» модификации В85600М впервые был презентован на форуме пассажирского транспорта SmartTransport—2017 компанией «Штадлер», ТКК и «Группой ЛСР».

В Петербурге новый трамвай получил название «Чижик». Его планируют запустить в этом году в Красногвардейском районе. Ожидается, что трамвай будет курсировать от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы.

По материалам «ДП»