На улицы Петербурга вывели сотни солевых машин для борьбы с гололедицей

На улицы Петербурга вывели специальную технику для обработки дорожного полотна. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству. В ночь с 27 на 28 ноября на городские улицы вышли 444 единицы спецтехники для превентивной обработки дорожного полотна слабосолевым раствором.

После этого большая часть спецтехники отправилась в парк, но 125 машин останутся на дежурстве. «При образовании гололедной пленки машины снова проводят обработку», — добавили в ведомстве. К потенциально опасным местам отнесены в первую очередь набережные, мосты, путепроводы. Также комитет по благоустройству сообщил, что дежурная служба круглосуточно будет принимать информацию о скользких участках по телефону 8 (812) 314-60-13.

По материалам «ДП»