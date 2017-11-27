Петербург занял четвертое место по качеству жизни среди городов России

Петербург занял четвертое место по качеству жизни среди российских городов, пропустив вперед Тюмень, Казань и Грозный, но опередив Москву.Исследование опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

При составлении рейтинга исследователи использовали мнения населения городов касательно доступности медучреждений, состояния дорог и светофоров, уровня культуры и образования, состояния жилого фонда и работы ЖКХ. Оценки выставлялись по 100-балльной шкале. Петербург получил 85 баллов. В тройку лидеров вошли Тюмень (100 баллов), Грозный (99 баллов) и Казань (93 балла). Москва не вошла даже в пятерку лучших мест для жизни, заняв 8-е место с 75 баллами. «В списке городов, лидирующих по качеству жизни населения, необходимо особо отметить город Грозный, который заметно сократил отрыв от лидера за последний год по всем основным составляющим качества жизни», — заявил руководитель исследования, проректор Финансового университета Алексей Зубец.