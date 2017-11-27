В Петербурге у Летнего сада нашли бронебойный снаряд времен ВОВ

В Петербурге со дна Невы у Летнего сада подняли артиллерийский бронебойный снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Боеприпас был обезврежен и отправлен для уничтожения на специальном полигоне. Артиллерийский снаряд был обнаружен в ходе проверки речного дна водолазами Ленинградской военно-морской базы на расстоянии 1,5 м от гранитной стенки берега и на глубине 2 м.

«Из акватории Невы военнослужащими Западного военного округа был извлечен 12-миллиметровый артиллерийский бронебойный снаряд времен Великой Отечественной войны», — сообщил ТАСС начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По материалам «ДП»