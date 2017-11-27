Петербуржец получил два года строгого режима за пост «ВКонтакте», в котором унизил чиновников

Красногвардейский суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о возбуждении ненависти к чиновничеству и силовикам. За пост в социальной сети Владимир Тимошенко получил два года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 ноября, Тимошенко признали виновным в том, что он надиктовал подруге пост для размещения в социальной сети «ВКонтакте» с его персональной страницы в сообществе «Славянская Сила – Nord West Peterburg». Сам он при этом находился в колонии Новгородской области. Текст содержал высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, и носил оскорбительный и унизительный характер в отношении группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе – к служащим учреждений и институтов государственной власти.

Так, в заявлении Тимошенко употреблялись словосочетания «антинародный режим» и «карательно-репрессивный аппарат». Запись квалифицировали по 282-й статье Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку принадлежности к социальной группе».

Экстремистским пост в соцсети суд признал на основе исследования, проведенного центром экспертиз СПбГУ. Филолог Борис Мисонжников, психолог Наталья Свешникова и доктор политических наук Галина Мельник пришли к выводу, что намерение оскорбить представителей правоохранительных органов следует из их наименования «карательно-репрессивный аппарат». Ученые также заключили, что субъекты правоохранительной деятельности образуют профессиональную группу, которую можно отнести к типу инструментальной социальной группы.

Продиктованный Владимиром Тимошенко пост был опубликован в начале 2015 года. Он отбывал наказание в Новгородской области по делу о приготовлении к теракту у стен новгородского кремля. Тимошенко освободился в декабре 2016-го и был задержан через две недели.

По делу об унижении госвласти Тимошенко вину не признал. Его адвокат Виталий Черкасов сообщил «Фонтанке», что приговор будет обжалован.

По материалам «Фонтанки»