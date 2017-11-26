Благотворительный центр из Петербурга спасает диких животных и получает за это президентский гранд
Центр помощи диким животным «Сирин» из Петербурга выиграл президентский грант. На полученные деньги, планируется создать мобильную группу помощи «Дикий патруль», а также закупить необходимое для отлова травмированных животных оборудование
«Спешим поделится радостными новостями!
Наш фонд подал заявку в Фонд президентских грантов для создания
Мобильной группы помощи диким животным "Дикий патруль"
И Выиграл! Средства гранта целевые на закупку необходимого для отлова травмированных крупных и опасных животных оборудования и инвентаря!
От всей души хотим поблагодарить организаторов, за их труд, и экспертов за оценку нашей заявки!
Обязательно будем информировать всех заинтересованных о реализации данного проекта!
https://президентскиегранты.рф» – комментируют выигрыш сотрудники центра.
Подписчики в основном поддержали команду «Сирина» и пожелали им «спасти еще больше несчастных зверьков». Однако не обошлось и без тех, кто верит, что сотрудники центра «распилят» президентский грант.
Добавим, что «Сирин» – это благотворительный фонд, который занимается реабилитацией и реинтродукцией диких животных. В случае, если вы увидите животное, нуждающуюся в помощи, но не знаете, что с ним делать – почитайте здесь.
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