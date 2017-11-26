Благотворительный центр из Петербурга спасает диких животных и получает за это президентский гранд

«Спешим поделится радостными новостями!

Наш фонд подал заявку в Фонд президентских грантов для создания

Мобильной группы помощи диким животным "Дикий патруль"

И Выиграл! Средства гранта целевые на закупку необходимого для отлова травмированных крупных и опасных животных оборудования и инвентаря!

От всей души хотим поблагодарить организаторов, за их труд, и экспертов за оценку нашей заявки!

Обязательно будем информировать всех заинтересованных о реализации данного проекта!

https://президентскиегранты.рф» – комментируют выигрыш сотрудники центра.

Подписчики в основном поддержали команду «Сирина» и пожелали им «спасти еще больше несчастных зверьков». Однако не обошлось и без тех, кто верит, что сотрудники центра «распилят» президентский грант.