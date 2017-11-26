Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Петербурге

26 ноября в Петербурге ожидаются мокрый снег, дождь и облачная погода. Ветер во второй половине дня может достигнуть 14 м/с. Температура днем варьируется от +2 до +4 градусов. Сообщает МЧС.

Ночью и утром, как отмечают синоптики в городе ожидается образование гололедицы на дорогах.

МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и ПДД, а также ездить со включенными противотуманными фонарями.


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