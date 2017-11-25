Стало известно, когда заработают «Беговая» и «Новокрестовская»

Он отметил, что строительные работы на станциях должны будут закончиться 30 марта, а затем понадобиться еще две недели, чтобы подготовить их к открытию для пассажиров. Харлашкин добавил, что строительство «Новокрестовской» идет по плану и проект закончен на 80%, а вот на «Беговой» наблюдаются небольшие задержки.

Чтобы закончить строительство «Беговой» в срок на объект добавят еще от 700 до 1200 человек, при этом строители будут работать в три смены. Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что «Беговая» входит в перечень главных объектов спортивной инфраструктуры города к ЧМ-2018.

На прошлой неделе Сергей Сепитый отмечал, что вероятность сдачи станции «Беговая» к началу чемпионата очень мала: «Судите сами. Мы должны были бы закончить ее где-то в мае 2018 года… Но начинать строительство станции надо было годом раньше... А мы пришли на «Беговую» только в августе 2015 года, да и еще какое-то время стояли без дизтоплива, арматуры и т. п.».

Новые станции станут продолжением зеленой ветки городского метрополитена, а именно Невско-Василеостровской линии.