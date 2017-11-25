Топонимическая комиссия Петербурга выбрала названия новым скверам и мосту

Цивилёв позднее добавил, что Олимпийская площадь вряд ли появится в городе в ближайшее время. Члены комиссии отказались от решения по её созданию, так как на данный момент непонятно, сможет ли российская сборная в принципе участвовать в Зимней Олимпиаде будущего года в Пхёнчхане.

Недавно мы писали про школьника из Петербурга, который запустил флешмоб в поддержку сборной страны.

Также вчера Топонимическая комиссия приняла решение назвать сквер между домами 15 и 17 на Загородном проспекте именем писателя Сергея Довлатова.