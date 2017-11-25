Топонимическая комиссия Петербурга выбрала названия новым скверам и мосту
24 ноября Топонимическая комиссия Петербурга решила назвать два безымянных ранее сквера в честь писателя Николая Чернышевского и балетмейстера Мариуса Петипа. Об этом сообщает депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилёв.
Также в городе скоро появится мост, названный в честь проектировщика Александровской колонны на Дворцовой площади Августа Бетанкура.
Цивилёв позднее добавил, что Олимпийская площадь вряд ли появится в городе в ближайшее время. Члены комиссии отказались от решения по её созданию, так как на данный момент непонятно, сможет ли российская сборная в принципе участвовать в Зимней Олимпиаде будущего года в Пхёнчхане.
Недавно мы писали про школьника из Петербурга, который запустил флешмоб в поддержку сборной страны.
Также вчера Топонимическая комиссия приняла решение назвать сквер между домами 15 и 17 на Загородном проспекте именем писателя Сергея Довлатова.
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