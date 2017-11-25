Полиция Петербурга создает спецподразделение для борьбы с сосулями

В преддверии надвигающейся зимы полицию Петербурга ожидают кадровые изменения — в штате правоохранителей появится целое подразделение по борьбе с сосулями и наледью. Соответствующее письмо за подписью заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника полиции А.В. Кузнецова опубликовал в своем Facebook правозащитник Александр Холодов.

Как следует из документа, в срок до 28 ноября – в эти дни завершается набор нового подразделения специального назначения — отделение материально-технического обеспечения УГИБДД должно получить список с составом бойцов с указанием званий и должностей, на которых «возложена обязанность осуществлять осмотр фасадов на предмет образования снега и наледи на крышах и выступающих элементах». За каждым служебным зданием закрепят по одному специалисту. Работа будет вестись «на постоянной основе».

Издание «Фонтанка» обращает внимание на интересную закономерность: количество специалистов в новом "отряде" соответствует количеству зданий МВД в Петербурге.

Напомним, что борьбой с «сосулями» (или «сосульками» — с недавних пор это равнозначные слова) запомнилась Валентина Матвиенко на посту губернатора Петербурга. В 2010 году она заявила на совещании по ЖКХ: «Сбивать сосульки ломом – это каменный век. Надо найти другой способ. Лазером, горячим паром срезать, еще какие методы. Надо собрать научно-технический совет и посовещаться. Если ученые разведут руками и скажут – только ломом, тогда да».