Лоукостер «Победа» планирует ограничить количество людей с инвалидностью на борту

Российский лоукостер «Победа» предложил законодательно ограничить количество людей с инвалидностью на борту из соображений безопасности — об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление гендиректора Андрея Калмыкова.

«На сегодняшний день мы сталкиваемся с очень серьёзным риском при перевозке большого количества пассажиров с ограниченным возможностям. Все мы знаем, что в случае задымления, пожара экипаж обязан провести немедленно эвакуацию всех пассажиров. Мы прекрасно понимаем, что имея десять пассажиров с ограниченным возможностям на борту, они практически все там и останутся. По европейским правилам, количество пассажиров с ограниченным возможностям не должно превышать количество здоровых пассажиров», — отметил Калмыков, добавив, что он уже обратился с соответствующей инициативой в Минтранс, однако там предложение отклонили, посчитав, что «конституционные права у нас важнее».