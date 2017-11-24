Видео: как украшают главную елку Петербурга

На прошлой неделе в Петербурге начали устанавливать главную елку города. К понедельнику ее закончат украшать, а пока работы на Дворцовой площади не останавливаются даже ночью. Мы поговорили с человеком, который руководит установкой дерева, Александром Никоноровым, и сняли процесс создания новогоднего настроения с высоты птичьего полета.