Видео: как украшают главную елку Петербурга
На прошлой неделе в Петербурге начали устанавливать главную елку города. К понедельнику ее закончат украшать, а пока работы на Дворцовой площади не останавливаются даже ночью. Мы поговорили с человеком, который руководит установкой дерева, Александром Никоноровым, и сняли процесс создания новогоднего настроения с высоты птичьего полета.
Елка, с которой мы отпразднуем приход 2018 года, устанавливается в Петербурге пятый год подряд. Ее высота 25 метров, вес — 25 тонн. Украшают ее двумя километрами синих гирлянд и 3 000 шаров. Работы ведутся круглосуточно на протяжении 10 дней и будут закончены 27 ноября.
Первую елку в этом году установили в Петербурге у Гостиного двора. Это произошло еще 1 ноября.
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