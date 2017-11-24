«Площадь Восстания» закрыли на вход из-за шопоголиков

Спуститься в метро рядом с Московским вокзалом временно невозможно из-за наплыва желающих попасть в торговые комплексы в центре Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метро, 24 ноября ради «черной пятницы» в подземке приняли решение «разделить потоки», чтобы разгрузить пассажиропоток. Так, вестибюль «Площадь Восстания-2» – ближайший к «Галерее» – открыт только на выход. Кроме этого, в одну сторону работает эскалатор между красной и зелёной ветками, отправляя желающих перейти на «Маяковскую» в центр зала.

По словам читателей «Фонтанки», на «Маяковской» уже коллапс – платформа полностью заполнена людьми. Кто из них отправляется на охоту за скидками, а кто возвращается домой после окончания рабочей недели, не ясно.

По материалам «Фонтанки»