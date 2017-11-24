В Петербурге появится сквер имени Сергея Довлатова

Сквер между домами 15 и 17 на Загородном проспекте будет носить имя писателя Сергея Довлатова. Об этом в своем Facebook сообщил депутат петербургского парламента Борис Вишневский.

Решение назвать безымянный сквер в честь писателя было принято на заседании Топонимической комиссии, которое прошло в пятницу, 24 ноября. Кроме сквера члены комиссии переименовали десять Советских улиц, которым вернули историческое название Рождественских, и улицу Восстания, которая снова стала Знаменской.

При этом отмечается, что площадь Восстания названия не изменит. Писатель Сергей Довлатов прожил в Петербурге в общей сложности более 30 лет, многие его произведения неразрывно связаны с городом, и Довлатов по праву считается петербургским писателем. В октябре 2016 года в рамках первого фестиваля «День Д» на улице Рубинштейна рядом с домом 23, где жил Довлатов, установили памятник писателю.

По материалам «ДП»