В Петербурге решили переименовать Советские улицы и улицу Восстания

В Петербурге сохранится площадь Восстания, а улица Восстания станет Знаменской.

Об этом сообщил «Фонтанке» 24 ноября депутат Борис Вишневский с заседания Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, которая только что приняла такое решение. Напомним, что ее решения являются рекомендательными. Утверждать перемену названия – прерогатива губернатора Петербурга.

Напомним, комиссия сегодня рассматривает еще несколько спорных переименований. Петербуржцы, в числе которых и чиновник Смольного, глава Центрального района Андрей Хлутков, настаивают на смене Советских улиц Рождественскими. Изменить названия, возможно, придется еще и улицам Чапаева и Котовского.

Позднее депутат Законодательного собрания Петербурга Максим резник сообщил о том, что топонимическая комиссия приняла решение переименовать Советские улицы в Рождественские. За это решение высказали 15 членов комиссии,4 – против.

Как сообщил «Фонтанке» Борис Вишневский, решения были приняты хоть и при бурном обсуждении, однако абсолютным большинством голосов. Против переименования улицы Восстания, по его словам, выступали всего «три-четыре» человека.

По материалам «Фонтанки»

