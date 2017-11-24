В КРТИ рассказали, когда откроют Серный мост

Мост через Малую Неву рядом с островом Серный откроется для движения 30 апреля 2018 года. Об этом рассказал глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин, передает «Фонтанка».

Переправа соединит Василеостровский и Петроградский районы. Тогда же, по словам главы КРТИ, для автомобилистов откроют участок набережной Макарова от моста до Адмиральского проезда. Харлашкин рассказал, что стоимость строительства Серного моста составляет 8,8 млрд рублей, а два этапа возведения набережной Макарова обошлись примерно в 10 млрд рублей.

На прошлой неделе рабочие начали укладывать асфальт на мосту.

По материалам «ДП»