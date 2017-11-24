Парк Лесотехнической академии закроют для петербуржцев из-за террористов

Руководство Лесотехнического университета намерено закрыть парк Лесотехнической академии для петербуржцев, сообщает «Петербургский дневник». Издание пишет, что жители Выборгского района заметили, как вокруг парка начали устанавливать забор.

По сведениям жителей, несколько входов в парк с Новороссийской улицы уже закрыты и заварены. Проректор университета по общим вопросам и безопасности Александр Семенов пояснил, что парк действительно закроют для свободного прохода. Меры связаны с антитеррористическим законодательством, действующим для учебных заведений. Так как парк принадлежит Лесотехническому университету и является учебным объектом, в нем обязательно должен быть контроль доступа, контрольно-пропускные пункты и посты охраны.

Кроме того, в парке появятся видеокамеры. По словам Семенова, на установку ограждений и оборудования вузу дали 3 месяца. Траты должен взять на себя федеральный бюджет. Ботаническому саду вуза почти 200 лет. Он расположен на участке 43,7 га (почти 40 га занимает парк) между станциями метро «Лесная» и «Площадь Мужества», входит в перечень особо охраняемых природных территорий. На территории сада расположено 17 памятников федерального и восемь памятников регионального значения. Градозащитное движение «Живой город» уже направило письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой вмешаться в ситуацию и оставить парк открытым для прогулок горожан.

По материалам «ДП»