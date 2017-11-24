В честь «Щедрого вторника» вход в Михайловский замок будет свободным два дня

В честь Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник, который состоится 28 ноября, фонд «Система» сделает вход на выставку «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта» и на другие экспозиции в Михайловском замке свободным.

Как выглядели улицы и дома на рубеже XVIII и XIX столетий, во что одевались горожане, чем украшали быт – все это можно будет увидеть 25 и 26 ноября в Михайловском замке. Кураторы Государственного Русского музея тщательно подобрали для экспозиции более 50 полотен, 15 из которых нигде раньше не выставлялись.

«Все, что связано с культурой, должно быть бесплатно для человека, – заявил на Международном культурном форуме председатель совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков, признанный лауреатом главной премии Общенациональной акции «Меценат года-2017» за долгосрочную программу поддержки Государственного Русского музея. – В России всегда была сильна традиция культурного меценатства, и мы рады быть ее продолжателями. У меня нет никаких сомнений в том, что поддерживать такие проекты, открывать искусство людям очень важно и нужно».

Напомним, впервые акция Giving Tuesday (в русском переводе «Щедрый вторник») прошла в 2012 году. Тогда в ней приняли участие 75 стран. Россия присоединилась к инициативе в 2016 году. В ней приняли участие 900 организаций, которые совместно провели более 1500 благотворительных событий в более чем 120 населенных пунктах России. Также в этот день был зафиксирован рост пожертвований в благотворительные организации.

В 2017 году, по предварительным данным, в #ЩедромВторнике примут участие почти 1500 партнеров из 145 городов России. Все события нанесены на интерактивную карту, так что любой может найти по душе доброе дело и принять в нем участие.

Кроме того, за семь дней до акции был запущен флешмоб «Неделя признаний», в ходе которого каждый участник может рассказать о своих добрых делах и поступках, совершаемых регулярно или время от времени, в социальных сетях или на сайте инициативы. Партнер недели – один из российских банков – обещает повысить культуру открытости, превратив каждое сообщение, опубликованное на сайте #ЩедрогоВторника, в реальное пожертвование НКО.

Более подробно о #ЩедромВторнике и о «Неделе признаний» можно узнать на сайте акции.

По материалам «Фонтанки»