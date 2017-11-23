В центре Петербурга тысячи Дедов Морозов устроят забег

23 декабря в Петербурге состоится забег Дедов Морозов на дистанцию 2,5 км. Участники марафона побегут по Миллионной улице, развернутся напротив Мраморного дворца и через Аптекарский переулок направятся к Мойке. По набережной бегуны вернутся на Дворцовую площадь. Забег откроет главный дед Мороз страны из Великого Устюга.

Узнать подробности акции и зарегистрироваться можно в группе «Забег «Дедов Морозов» на Дворцовой» в VK. Примечательно, что девушки также должны будут надеть костюмы Деда Мороза. Организаторы отмечают, что для детей подготовлена отдельная программа.

Старт - 18:00.Стартовый взнос - от 300 рублей за детский старт и от 100 рублей за взрослый при регистрации заранее. В день соревнований взносы составят 1000 и 2000 рублей соответственно.