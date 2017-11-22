В Петербурге в честь юбилея Пелевина появились баннеры с его цитатами
В Петербурге 22 ноября в честь 55-летия писателя Виктора Пелевина активисты творческого объединения «Шмели-Сумели» развесили баннеры с его цитатами. Строки из его произведений тематически соотносятся с конкретной локацией и ее общественным образом.
Так, например, на фоне Витебского вокзала появилась цитата из произведения «Чапаев и Пустота», посвященная путешествиям, у магазина Stockmann — сентенция о рекламе и потреблении из романа «Generation П», а у Дома Кино — выдержка из книги «Бэтман Аполло» о связи человеческих озарений с массовым кинематографом.
«Несмотря на недавнюю презентацию новой книги, конкретно о Пелевине вспоминают незаслуженно мало, тогда как, на мой взгляд, это один из ярчайших современных авторов России. Поэтому и появилась мысль организовать акцию #Пелевину55 и тем самым привлечь внимание общественности к теме качественной литературы, саморазвития и творчества. Идею активно поддержали как мои боевые товарищи, так и простые прохожие. Чувствуется живой интерес окружающих к литературе, это радует и стимулирует проводить подобные акции в будущем», - рассказывает активист Артур Ахмедов.
Полный список локаций и размещенных на их фоне цитат:
- Думская ул.: «То, что кажется иному человеку раем, для другого будет просто нездоровым образом жизни»;
- Дом кино (Караванная ул., 12): «Даже когда люди догадываются, что они просто батарейки матрицы, единственное, что они могут поделать с этой догадкой, это впарить ее самим себе в виде блокбастера…»;
- Часы-барометр на Малой Конюшенной: «Мы не только живем, но и умираем на бегу — и слишком возбуждены собственными фантазиями, чтобы остановиться хоть на миг»;
- Памятник жертвам политических репрессий (сфинксы на Воскресной набережной): «Мир — волшебный кристалл с безмерным числом граней, и повернуть его всегда можно так, что мы рассмеёмся от счастья или похолодеем от ужаса. К счастью, я могу выбирать»;
- Дом Книги (Невский пр-т, 28): «Чтение — это общение, а круг нашего общения и делает нас тем, чем мы являемся»;
- Витебский вокзал (Загородный просп., 52): «Я раньше много путешествовал и в какой-то момент вдруг понял, что, куда бы я ни направлялся, на самом деле я перемещаюсь только по одному пространству и это пространство — я сам».
- Стокманн (Невский пр., 114-116): «Всегда рекламируются не вещи, а простое человеческое счастье. Всегда показывают одинаково счастливых людей, только в разных случаях это счастье вызвано разными приобретениями. Поэтому человек идет в магазин не за вещами, а за этим счастьем, а его там не продают»;
- Памятник Достоевскому (Большая Московская ул. 2): «О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека! И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг»;
- Офис 5 канала и телеканала «Санкт-Петербург» (ул. Чапыгина, 6): «В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору».
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