В Петербурге в честь юбилея Пелевина появились баннеры с его цитатами

В Петербурге 22 ноября в честь 55-летия писателя Виктора Пелевина активисты творческого объединения «Шмели-Сумели» развесили баннеры с его цитатами. Строки из его произведений тематически соотносятся с конкретной локацией и ее общественным образом.

Так, например, на фоне Витебского вокзала появилась цитата из произведения «Чапаев и Пустота», посвященная путешествиям, у магазина Stockmann — сентенция о рекламе и потреблении из романа «Generation П», а у Дома Кино — выдержка из книги «Бэтман Аполло» о связи человеческих озарений с массовым кинематографом.

«Несмотря на недавнюю презентацию новой книги, конкретно о Пелевине вспоминают незаслуженно мало, тогда как, на мой взгляд, это один из ярчайших современных авторов России. Поэтому и появилась мысль организовать акцию #Пелевину55 и тем самым привлечь внимание общественности к теме качественной литературы, саморазвития и творчества. Идею активно поддержали как мои боевые товарищи, так и простые прохожие. Чувствуется живой интерес окружающих к литературе, это радует и стимулирует проводить подобные акции в будущем», - рассказывает активист Артур Ахмедов.