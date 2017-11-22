Петербургские активисты заколотили «окно в Европу» из-за закрытия ЕУ

Активисты молодежного демократического движения «Весна» провели акцию на Малой Садовой, посвященную закрытию Европейского университета.

Девушка в костюме Бабы-Яги закрыла импровизированное «окно в Европу» , чтобы из него в город не дул «ветер свободы». На деревянной раме она прикрепила надписи «Не открывать! Дует ветер свободы» и «Скрепа духовная 1 штука».

Напомним, 10 октября бывшие студенты и выпускники Европейского университета вышли с пикетами в защиту вуза, пытаясь прояснить ситуацию с лишением лицензии. Сейчас в здании остался только ректорат, а библиотека и учебные аудитории уже переехали в новые помещения напротив особняка Кушелева-Безбородко. Три бывших студента ЕУ рассказали нам о том, что говорят в университетских кругах и почему вся эта ситуация вызвала такую волну недоумения.