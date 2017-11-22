В новогодние каникулы из Петербурга пустят дополнительные поезда в 10 городов России
В новогодние каникулы из Петербурга и обратно отправят дополнительные поезда. Составы будут ходить в 10 городов России в самые востребованные даты — 30 и 31 декабря, 7 и 8 января.
Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Псков, Таллин, Новгород-на-Волхове. Из Петербурга составы также отправятся в Белгород, Саратов, Волгоград, Чебоксары, Казань, Псков, Мурманск, Петрозаводск, Великий Новгород и Киров.
В 00:00 часов 17 ноября РЖД начала продавать проездные билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые отправляются с 1 января 2018 года.
РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года. Решение было связано с тем, что ФАС не определилась с тарифами на 2018 год. РЖД просили проиндексировать цены на 3,9%, тогда как ФАС настаивала на снижении тарифа на 10%. В результате 10 ноября руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что было принято «компромиссное решение» — оставить цены на уровне 2017 года.
Мы решили вспомнить, что означает плацкарт для жителей России и какие существуют негласные правила поведения в нем.
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