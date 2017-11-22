В новогодние каникулы из Петербурга пустят дополнительные поезда в 10 городов России

В новогодние каникулы из Петербурга и обратно отправят дополнительные поезда. Составы будут ходить в 10 городов России в самые востребованные даты — 30 и 31 декабря, 7 и 8 января.

Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Петрозаводск, Мурманск, Псков, Таллин, Новгород-на-Волхове. Из Петербурга составы также отправятся в Белгород, Саратов, Волгоград, Чебоксары, Казань, Псков, Мурманск, Петрозаводск, Великий Новгород и Киров.

В 00:00 часов 17 ноября РЖД начала продавать проездные билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, которые отправляются с 1 января 2018 года.