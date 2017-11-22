Уикенд в Петербурге с 23 по 26 ноября

24, 25 ноября «Квартира»

Спектакль «Недетские разговоры»



В субботу инклюзивным спектаклем «Недетские разговоры» открывается театральное пространство «Квартира» на Мойке, 40. Режиссер Борис Павлович при содействии фонда поддержки арт-инноваций «Альма Матер» создал в обычной коммуналке проект, в котором вместе играют актеры и люди с аутизмом из центра «Антон тут рядом». В основе постановки – детские тексты Даниила Хармса и Александра Введенского, а вещественный мир советской коммуналки становится материалом для сочинения и рассказывания историй, инструментарием для рождения музыки и поводом для формирования новых ритуалов.