Уикенд в Петербурге с 23 по 26 ноября
Старт фестиваля «Дягилев. P.S.» с участием Теодора Курентзиса, концерты «Ленинграда» два дня подряд, а также выставка Модильяни, Сутина и других художников Монпарнаса – как весело и культурно провести последние выходные осени.
23-1 ноября-декабря
Фестиваль «Дягилев. P.S.»
Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица традиционно приглашает в Петербург сильнейших игроков современной музыки и танца. В программе – концерт дирижера номер один Теодора Курентзиса, премьера спектакля «АвтоБИОграфия» хореографа Уэйна Макгрегора и бенефис балерины Светаланы Захаровой. Подробный гид по фестивалю читайте здесь.
Художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица традиционно приглашает в Петербург сильнейших игроков современной музыки и танца. В программе – концерт дирижера номер один Теодора Курентзиса, премьера спектакля «АвтоБИОграфия» хореографа Уэйна Макгрегора и бенефис балерины Светаланы Захаровой. Подробный гид по фестивалю читайте здесь.
23, 24 ноября
«Ледовый дворец»
Концерт «Ленинграда»
Группа отработал на гастролях юбилейную программу «20 лет на радость» до мелочей, чтобы снова сыграть ее на бис в родном городе, с легкостью собрав «Ледовый» два дня подряд.
Группа отработал на гастролях юбилейную программу «20 лет на радость» до мелочей, чтобы снова сыграть ее на бис в родном городе, с легкостью собрав «Ледовый» два дня подряд.
с 23 ноября
Фильм «Снеговик» / The Snowman
Экранизировать бестселлер Ю Несбё с Майклом Фассбендером в роли детектива-алкоголика хотел Мартин Скорсезе, но уступил более знакомому со снегом и скандинавским нуаром шведу Томасу Альфредсону, став исполнительным продюсером фильма. В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Разгадать загадку под силу тольку знаменитому сыщику.
Экранизировать бестселлер Ю Несбё с Майклом Фассбендером в роли детектива-алкоголика хотел Мартин Скорсезе, но уступил более знакомому со снегом и скандинавским нуаром шведу Томасу Альфредсону, став исполнительным продюсером фильма. В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Разгадать загадку под силу тольку знаменитому сыщику.
с 23 ноября
Фильм «Коматозники» / Flatliners
Римейк картины 1990 года с Джулией Робертс, Кевином Бэйконом, Уильямом Болдуином и Оливером Платтом. На это раз в группу студентов-медиков, решивших поиграть со смертью, перевоплотится новое поколение голливудских звезд – Нина Добрев, Эллен Пейдж и Диего Луна. В качестве оммажа в новой версии роль досталась Киферу Сазерленду, снимавшемуся в оригинале.
Римейк картины 1990 года с Джулией Робертс, Кевином Бэйконом, Уильямом Болдуином и Оливером Платтом. На это раз в группу студентов-медиков, решивших поиграть со смертью, перевоплотится новое поколение голливудских звезд – Нина Добрев, Эллен Пейдж и Диего Луна. В качестве оммажа в новой версии роль досталась Киферу Сазерленду, снимавшемуся в оригинале.
с 23 ноября
Фильм «Тайна Коко» / Coco
Мультфильм студии Pixar создавал оскароносный режиссер «Истории игрушек» Ли Анкрич в соавторстве со сценаристом Эдрианом Молиной («Хороший динозавр»). 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке. Он мечтает заниматься музыкой, но в их семье она считается проклятием: когда-то его прадед оставил жену, чтобы стать певцом. Мигель отправляется в мир мертвых, чтобы великий музыкант Эрнесто де ла Крусом раскрыл ему секреты своего мастерства.
Мультфильм студии Pixar создавал оскароносный режиссер «Истории игрушек» Ли Анкрич в соавторстве со сценаристом Эдрианом Молиной («Хороший динозавр»). 12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке. Он мечтает заниматься музыкой, но в их семье она считается проклятием: когда-то его прадед оставил жену, чтобы стать певцом. Мигель отправляется в мир мертвых, чтобы великий музыкант Эрнесто де ла Крусом раскрыл ему секреты своего мастерства.
с 23 ноября
Фильм «Прощай, Кристофер Робин » / Goodbye Christopher Robin
Байопик об английском писателе Алане Александре Милне и его взаимоотношениях с сыном, игрушки которого вдохновили его написать «Винни-Пуха». Режиссер картины Саймон Кертис уже ставил фильмы по мотивам реальных событий — например, драму «7 дней и ночей с Мэрилин». Особая удача новой ленты – Марго Робби в роли жены литератора.
Байопик об английском писателе Алане Александре Милне и его взаимоотношениях с сыном, игрушки которого вдохновили его написать «Винни-Пуха». Режиссер картины Саймон Кертис уже ставил фильмы по мотивам реальных событий — например, драму «7 дней и ночей с Мэрилин». Особая удача новой ленты – Марго Робби в роли жены литератора.
с 23 ноября
Фильм «Софичка»
Дебютный фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко выйдет в ограниченный прокат в рамках программы «Каро-Арт». После сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Она вспоминает всю свою жизнь: от счастливой юности до гибели мужа.
Дебютный фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко выйдет в ограниченный прокат в рамках программы «Каро-Арт». После сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Она вспоминает всю свою жизнь: от счастливой юности до гибели мужа.
с 23 ноября
Фильм «Тельма»
Картина автора «Громче, чем бомбы» Йоакима Триера (не путать с Ларсом) о воспитанной в строгой христианской семье девушке Тельме, которую неожиданно настигает первая любовь – к сокурснице Ане.
Картина автора «Громче, чем бомбы» Йоакима Триера (не путать с Ларсом) о воспитанной в строгой христианской семье девушке Тельме, которую неожиданно настигает первая любовь – к сокурснице Ане.
с 23 ноября
Фильм «Кроткая»
Вдохновленный одноименной повестью Достоевского фильм Сергея Лозницы сам режиссер считает дилогией его предыдущей драмы «Счастье мое». По сюжету картины молодая женщина по пути на свидание к арестованному мужу встречает героев своего времени: полицейских и правозащитников, проституток и бродяг.
Вдохновленный одноименной повестью Достоевского фильм Сергея Лозницы сам режиссер считает дилогией его предыдущей драмы «Счастье мое». По сюжету картины молодая женщина по пути на свидание к арестованному мужу встречает героев своего времени: полицейских и правозащитников, проституток и бродяг.
23 ноября
20:00
Новая сцена Александринского театра
Концерт «Синекдоха Монток»
В четверг на Новой сцене Александринского театра пройдет презентация многотомного альбома MMXVII проекта «Синекдоха Монток», созданного индифолк-музыкантом Саввой Розановым. Части пластинки выходили на протяжении всего года, но сколько их точно – держится в тайне.
В четверг на Новой сцене Александринского театра пройдет презентация многотомного альбома MMXVII проекта «Синекдоха Монток», созданного индифолк-музыкантом Саввой Розановым. Части пластинки выходили на протяжении всего года, но сколько их точно – держится в тайне.
23-3 ноября-декабря
Кинофестиваль RIFF
С четверга в киноцентре «Родина» стартует российско-итальянский кинофестиваль (RIFF), которые пройдет уже в четвертый раз. На него приедут режиссер Джорджо Амато, обладатель приза зрительских симпатий RIFF прошлого года, который представит свою новую комедию «О мой Бог!», и режиссер Марко Даниэли, призер Венецианского кинофестиваля за мелодраму «И целый мир между нами». Полная программа здесь.
С четверга в киноцентре «Родина» стартует российско-итальянский кинофестиваль (RIFF), которые пройдет уже в четвертый раз. На него приедут режиссер Джорджо Амато, обладатель приза зрительских симпатий RIFF прошлого года, который представит свою новую комедию «О мой Бог!», и режиссер Марко Даниэли, призер Венецианского кинофестиваля за мелодраму «И целый мир между нами». Полная программа здесь.
24 ноября
20:00
ДК им Леносовета
Концерт HIM
В рамках прощального тура финская рок-группа HIM во главе с фронтменом Вилле Вало выступит в Петербурге. Давший начало новому музыкальному стилю – «любовный металл» – коллектив сыграет все свои хиты от «The Funeral of Hearts» до кавера на «Wicked game».
В рамках прощального тура финская рок-группа HIM во главе с фронтменом Вилле Вало выступит в Петербурге. Давший начало новому музыкальному стилю – «любовный металл» – коллектив сыграет все свои хиты от «The Funeral of Hearts» до кавера на «Wicked game».
25-25 ноября-марта
Музей Фаберже
Выставка Модильяни, Сутина и других «легенд Монпарнаса»
В Музей Фаберже привезли полотна Модильяни, Сутина и других художников «Парижской школы» из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Читайте наш гид по семи картинам экспозиции, перед которыми стоит задержаться подольше.
В Музей Фаберже привезли полотна Модильяни, Сутина и других художников «Парижской школы» из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Читайте наш гид по семи картинам экспозиции, перед которыми стоит задержаться подольше.
24, 25 ноября
«Квартира»
Спектакль «Недетские разговоры»
В субботу инклюзивным спектаклем «Недетские разговоры» открывается театральное пространство «Квартира» на Мойке, 40. Режиссер Борис Павлович при содействии фонда поддержки арт-инноваций «Альма Матер» создал в обычной коммуналке проект, в котором вместе играют актеры и люди с аутизмом из центра «Антон тут рядом». В основе постановки – детские тексты Даниила Хармса и Александра Введенского, а вещественный мир советской коммуналки становится материалом для сочинения и рассказывания историй, инструментарием для рождения музыки и поводом для формирования новых ритуалов.
В субботу инклюзивным спектаклем «Недетские разговоры» открывается театральное пространство «Квартира» на Мойке, 40. Режиссер Борис Павлович при содействии фонда поддержки арт-инноваций «Альма Матер» создал в обычной коммуналке проект, в котором вместе играют актеры и люди с аутизмом из центра «Антон тут рядом». В основе постановки – детские тексты Даниила Хармса и Александра Введенского, а вещественный мир советской коммуналки становится материалом для сочинения и рассказывания историй, инструментарием для рождения музыки и поводом для формирования новых ритуалов.
25 ноября
ДЛТ
Beauty Day в ДЛТ
В эти выходные в ДЛТ пройдет традиционный праздник красоты Beauty Day. На нем 30 ведущих брендов парфюмерии и косметики презентуют новые коллекции, дадут мастер-классы по мейк-апу и уходу и проконсультируют насчет покупок. Главным экспертом бьюти-дня станет визажист Сердар Камбаров, отвечающий за образы Ксении Собчак, Анны Седоковой, Ксении Бородиной и участниц конкурса «Мисс Россия». А пока мамы и папы будут заняты, дети могут принять участие в поставленном Семеном Александровским спектакле-квесте.
В эти выходные в ДЛТ пройдет традиционный праздник красоты Beauty Day. На нем 30 ведущих брендов парфюмерии и косметики презентуют новые коллекции, дадут мастер-классы по мейк-апу и уходу и проконсультируют насчет покупок. Главным экспертом бьюти-дня станет визажист Сердар Камбаров, отвечающий за образы Ксении Собчак, Анны Седоковой, Ксении Бородиной и участниц конкурса «Мисс Россия». А пока мамы и папы будут заняты, дети могут принять участие в поставленном Семеном Александровским спектакле-квесте.
25 ноября
20:00
Artplay SPB
Концерт «Грибов»
В субботу в Петербурге снова выступит украинская хип-хоп сенсация с ироничными текстами – группа «Грибы». Ходят слухи, что тур может стать последним в их карьере. Впрочем, сами участники «Грибов», как и всегда, от комментариев воздерживаются – группа никогда не дает интервью.
В субботу в Петербурге снова выступит украинская хип-хоп сенсация с ироничными текстами – группа «Грибы». Ходят слухи, что тур может стать последним в их карьере. Впрочем, сами участники «Грибов», как и всегда, от комментариев воздерживаются – группа никогда не дает интервью.
25 ноября
«Ткачи»
Фестиваль «Булочки с корицей»
В субботу в «Ткачах» пройдет ежегодный благотворительный фестиваль. Рестораны, бары и кондитерские города от «Пиф-Пафа» до «Булки хлеба» устроят кулинарную ярмарку, чтобы поддержать людей с инвалидностью – выпускников Павловского детского. Специально для фестиваля каждый участник готовит авторскую партию «булочек от шефа». Кроме того, на нем выступят группы Amelie Trio, «Добраночь», Отава Ё, арфистка Ольга Максимова и певица Настасья.
В субботу в «Ткачах» пройдет ежегодный благотворительный фестиваль. Рестораны, бары и кондитерские города от «Пиф-Пафа» до «Булки хлеба» устроят кулинарную ярмарку, чтобы поддержать людей с инвалидностью – выпускников Павловского детского. Специально для фестиваля каждый участник готовит авторскую партию «булочек от шефа». Кроме того, на нем выступят группы Amelie Trio, «Добраночь», Отава Ё, арфистка Ольга Максимова и певица Настасья.
25 ноября
«Кузня»
Вечеринка в честь дня рождения «Кузни»
В это сложно поверить (кажется, «Кузня» на Новой Голландии была всегда), но ресторан и клуб отмечает свой первый день рождения. Кто именно (и какими музыкальными сетами) будет поздравлять «Кузню» держится пока в секрете, но это точно будет грандиозно – в программного директора Кирилла Сергеева по-другому не бывает.
В это сложно поверить (кажется, «Кузня» на Новой Голландии была всегда), но ресторан и клуб отмечает свой первый день рождения. Кто именно (и какими музыкальными сетами) будет поздравлять «Кузню» держится пока в секрете, но это точно будет грандиозно – в программного директора Кирилла Сергеева по-другому не бывает.
26 ноября
19:00
Театр имени Аркадия Райкина
Спектакль-фламенко «Крещендо»
В Петербург привезет свой спектакль танцовщик и хореограф фламенко, обладатель высшей награды в области танца в Испании Premio Nаcional de Danza Хавьер Латорре. На сцене театра имени Аркадия Райкина они покажут спектакль «Крещендо» – сочетание танцевального языка традиционного испанского танца и музыки различных эпох и стилей.
В Петербург привезет свой спектакль танцовщик и хореограф фламенко, обладатель высшей награды в области танца в Испании Premio Nаcional de Danza Хавьер Латорре. На сцене театра имени Аркадия Райкина они покажут спектакль «Крещендо» – сочетание танцевального языка традиционного испанского танца и музыки различных эпох и стилей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.