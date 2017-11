Уикенд в Петербурге с 23 по 26 ноября

24 ноября 20:00 ДК им Леносовета

Концерт HIM



В рамках прощального тура финская рок-группа HIM во главе с фронтменом Вилле Вало выступит в Петербурге. Давший начало новому музыкальному стилю – «любовный металл» – коллектив сыграет все свои хиты от «The Funeral of Hearts» до кавера на «Wicked game».