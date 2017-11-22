Из-за ремонта Каменного моста снова ограничат движение транспорта на месяц

ГАТИ Петербурга сообщила об ограничениях движения транспорта в районе Каменного моста с 23 ноября по 20 декабря 2017 года. Переправу продолжают ремонтировать.

Автомобилисты не смогут проехать от Казанской улицы к Садовой. Также ограничат проезд по четной и нечетной сторонам набережной канала Грибоедова у Каменного моста. Помимо этого частично перекроют движение по Гороховой улице от Садовой улицы до четной стороны набережной канала Грибоедова.

Напомним, в конце декабря 2016 года на сайте госзакупок было объявлено, что все работы на Каменном мосту выполнят до 1 декабря 2017 года. Ремонт переправы стартовал 11 сентября.