В Петербурге появится агентство медицинского туризма

В 2018 году в Петербурге планируют создать агентство медицинского туризма. Об этом заявил рассказал председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

Новые компании будут привлекать клиентов для медицинских учреждений города.

«Сейчас есть 40 учреждений — те, которые подошли по критериям как для региональных туристов, так и для зарубежных, но список может пополниться. Мы стараемся выбрать не клинику, а лучшие практики по конкретному медицинскому направлению», — пояснил Мушкарев.

Власти петербурга будут использовать опыт Южной Кореи - из-за развитой системы клиник пластической хирургии, в страну в большом количестве едут иностранцы, чтобы сделать недорогую (по сравнению с Европой и США) и качественную операцию. В Петербурге же клиентам будут предлагать конкретные лечебные направления, характерные высоким качеством услуг по доступным ценам.