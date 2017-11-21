Власти Петербурга отказались продлить сроки создания «Театра песни» Аллы Пугачевой

Проект комплекса «Театр песни», который задумывала еще Алла Пугачева, снова оказался под вопросом. Комитет по инвестициям отказался продлевать сроки реализации проекта. Комитет по инвестициям пошел против решения суда и, несмотря на мировое соглашение, которое Смольный заключил с инвестором, отказался продлить сроки создания Театра песни.

Почти 10 лет назад построить многофункциональный центр в устье реки Смоленки на Васильевском острове задумала Алла Пугачева. Учредителями проекта остаются ее дочь Кристина Орбакайте и президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн. Инвестиции в проект оценивались в $250— 400 млн.

В конце июля суд утвердил мировое соглашение между ООО «Театр песни» и комитетом имущественных отношений Петербурга. Это должно было поставить точку в многолетнем споре — власти согласились продлить сроки реализации проекта до лета 2022 года (на 57 месяцев).

Проект многофункционального комплекса на Васильевском острове задумывался еще в 2008 году. Идею создания Театра песни Аллы Пугачевой поддерживала тогдашний губернатор Валентина Матвиенко — в 2011 году прямо перед уходом с поста она без торгов выделила 2,7 га для проекта. В конце 2016 года Алла Пугачева вышла из состава учредителей проекта, и ее имя исчезло из названия театра. Ранее число инвесторов покинули совладелец компании «Русская аквакультура» Максим Воробьев и его бизнес—партнер Михаил Кенин. В составе проекта должны были появиться концертный зал, продюсерская и промоутерская школы, студия звукозаписи, офисы и гостиничные номера. Инвестиции в разное время оценивались в $250–400 млн. Если инвесторам удастся отстоять право на строительство, комплекс нужно будет проектировать заново с учетом трассы.

По материалам «ДП»