На Дворцовой площади начали устанавливать главную петербургскую елку

На Дворцовой площади начали устанавливать каркас главной новогодней елки Петербурга. В этом году ее собрали на полмесяца раньше, чем в 2016-м.

Первые праздничные деревья в городе начали устанавливать 13 ноября. Помимо этого специалисты по благоустройству начали высаживать живые ели в вазоны на улицах. Всего Петербург украсят более 4 тысяч елок, привезенных из Курортного района.