Во вторник Петербург накроет туман и мокрый снег

По прогнозам синоптиков, в Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами туман и гололед. Ночью температура воздуха держалась около 0 градусов, днем потеплеет до +2. Ветер будет дуть с востока со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление немного повысится, но останется чуть ниже нормы. Пресс-служба МЧС просит водителей быть особенно внимательными на дорогах.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что Петербург ждет снежный декабрь. По его словам, сильные снегопады обрушатся на город уже в начале зимы.

По материалам «ДП»