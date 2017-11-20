С 1 декабря подорожает проезд из Петербурга в Ораниенбаум

С 1 декабря подвижной состав на направлении Петербург-Ораниенбаум заменят на электропоезда «Ласточка», сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) в понедельник, 20 ноября.

Пассажирам, предварительно купившим билеты на электрички, не придется менять их. Абонементы «Самсон» также будут действовать. Тем не менее, с 1 декабря стоимость абонемента изменится.

«Ежедневный» месячный билет от Петербурга до станций Новый Петергоф и Старый Петергоф будет стоить 2,4 тыс. рублей, билет «рабочего дня» — 2 тыс. рублей. Цена билета от Петербурга до станции Ораниенбаум на каждый день месяца составит 3,2 тыс. рублей, на рабочие дни — 2,7 тыс. рублей. Как сообщили «Росбалту» в СЗППК, разовый проезд между Петербургом и Ораниенбаумом тоже подорожает: до 91 рубля с нынешнего 81 рубля. Агентство добавляет, что на «Ласточки» заменили пять электричек.

По материалам «ДП»