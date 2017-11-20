В Ленинградский зоопарк привезут белого медвежонка Снежинку
6 декабря в Ленинградский зоопарк привезут нового обитателя - белого медвежонка по имени Снежинка. Животное доставят из якутского республиканского зоопарка «Орто-Дойду».
Подарок Ленинградскому зоопарку будет сделан в рамках Дней Якутии в Петербурге, посвященных 385-летию вхождения республики в состав Российского государства. В Петербурге Снежинка будет жить с медведицей-бабушкой Усладой.
Еще в 2013 году между двумя зоопарками было заключено соглашение, согласно которому из Петербурга в Якутию был отправлен медвежонок по кличке Ломоносов. В республике он жил вместе
В якутском зоопарке он составил компанию медведице Колымане. Тогда же зоопарки договорились о том, что в случае рождения у пары медвежонка женского пола, ее передадут в Ленинградский зоопарк.
Фото: Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» (Якутия)
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