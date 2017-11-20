В Петербурге откроют клуб публичных интервью TheQuestion

В Петербурге 26 ноября откроется клуб публичных интервью портала TheQuestion — на площадке будут проводить встречи с известными спикерами, которые ответят на вопросы гостей и пользователей интернета.

Первое публичное интервью проведет писатель Евгений Водолазкин (автор книг «Авиатор» и «Лавр») в кафе «ЗиС». Вопросы писателю можно оставить здесь, а приобрести билеты на мероприятие — здесь (стоимость 650 рублей).

Публичные интервью организаторы планируют проводить каждый месяц.