В Петербурге откроют клуб публичных интервью TheQuestion
В Петербурге 26 ноября откроется клуб публичных интервью портала TheQuestion — на площадке будут проводить встречи с известными спикерами, которые ответят на вопросы гостей и пользователей интернета.
Первое публичное интервью проведет писатель Евгений Водолазкин (автор книг «Авиатор» и «Лавр») в кафе «ЗиС». Вопросы писателю можно оставить здесь, а приобрести билеты на мероприятие — здесь (стоимость 650 рублей).
Публичные интервью организаторы планируют проводить каждый месяц.
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