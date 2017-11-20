Пешеходный мост из ЦПКиО на Крестовский закроют до весны

Пешеходный Второй Елагин мост в Петербурге, соединяющий ЦПКИО и Крестовский остров, закроют на ремонт с 21 ноября. До конца мая строители полностью разберут переправу и заменят деревянные опоры на железобетонные. После 21 числа на Каменный остров к площади Старого Театра можно будет попасть через Первый Елагин мост.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города сообщает, что мост находится в неудовлетворительном состоянии и является потенциальным источником опасности из-за коррозии металлических пролетных строений.

Напомним, Второй Елагин мост был открыт в 1852 году и реконструировали в 1948-1950 году. После ремонта 1990 года он стал полностью пешеходным. Длина моста составляет 140,4 метра, а ширина — 14,5 метров.