В Петербурге установили портрет Бориса Стругацкого на доме, где жил писатель

В Петербурге на стене дома по улице Победы, 4, появился портрет писателя Бориса Стругацкого. Горожане также возложили цветы к дому. Портрет Стругацкого установили по инициативе руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Бориса Вишневского в честь годовщины смерти писателя — он скончался 19 ноября 2012 года.