В Петербурге установили портрет Бориса Стругацкого на доме, где жил писатель
В Петербурге на стене дома по улице Победы, 4, появился портрет писателя Бориса Стругацкого. Горожане также возложили цветы к дому. Портрет Стругацкого установили по инициативе руководителя фракции «Яблоко» в ЗакСе Бориса Вишневского в честь годовщины смерти писателя — он скончался 19 ноября 2012 года.
Акцию памяти организовали представители петербургского отделения партии «Яблоко». Как уточнил Борис Вишневский, на данный момент идет подготовка документов для установки мемориальной доски на доме.
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