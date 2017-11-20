Петербург застрял в утренних пробках

Утром 20 ноября плотность движения в Петербурге оценивается в 7 баллов из 10. Наиболее проблемным стал север города – около 5 километров приходится стоять на Приморском проспекте и одноименном шоссе.

Лишь на километр меньше пробки на проспектах Энгельса и Большом Сампсониевском. Стоят Коломяжский проспект и набережная Черной речки (длина пробки – 2,7 километра).

Сложности есть во всех районах. Например, в центре затруднено движение по мостам. Традиционная пробка на Васильевском — правда, меньше, чем это было до открытия Тучкова моста.

По материалам «Фонтанки»