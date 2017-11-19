Велосипедисты Петербурга проехались в защиту велодорожек

15 ноября председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин сообщил, что они планируют проверить на востребованность все остальные велодорожки города. Как добавили с «Петербургском велосообществе», планируется также «ликвидировать велополосу на Петровской набережной».

«Мы полагаем, что эта ревизия может стать началом уничтожения появившейся в этом году велоинфраструктуры. Запаркованные велополосы и более низкий, по сравнению с летом, велотрафик, могут стать вполне достаточными причинами для того, чтобы уничтожить созданные в этом году велополосы на Петроградской стороне и Фонтанке, и в новый 2018 год мы войдем без половины из тех 40 км велодорожек, появившихся в этом году.

Мы против решения КРТИ убирать построенные велополосы, ибо они позволяют велосипедистам безопасно передвигаться по городу, повышают безопасность велопоездок. К тому же, деньги, потраченные на их создание, окажутся потраченными впустую. И потребуются новые затраты на закраску разметки и ликвидацию знаков» – сообщают организаторы велопробега.