Велосипедисты Петербурга проехались в защиту велодорожек
Велопрогулка в защиту городских велодорожек прошла в Петербурге. Участники проехали по набережной Фонтанке и Петроградской стороне. Заезд был организован группой «Петербургское велообщество».
15 ноября председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин сообщил, что они планируют проверить на востребованность все остальные велодорожки города. Как добавили с «Петербургском велосообществе», планируется также «ликвидировать велополосу на Петровской набережной».
«Мы полагаем, что эта ревизия может стать началом уничтожения появившейся в этом году велоинфраструктуры. Запаркованные велополосы и более низкий, по сравнению с летом, велотрафик, могут стать вполне достаточными причинами для того, чтобы уничтожить созданные в этом году велополосы на Петроградской стороне и Фонтанке, и в новый 2018 год мы войдем без половины из тех 40 км велодорожек, появившихся в этом году.
Мы против решения КРТИ убирать построенные велополосы, ибо они позволяют велосипедистам безопасно передвигаться по городу, повышают безопасность велопоездок. К тому же, деньги, потраченные на их создание, окажутся потраченными впустую. И потребуются новые затраты на закраску разметки и ликвидацию знаков» – сообщают организаторы велопробега.
Велосипедисты организованно проехали по городу, чтобы показать, насколько им нужны велодорожки.
Напомним, в 2017 году в Петербурге запустили 5 велосипедных маршрутов общей протяженностью в 40 км.
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