Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят за счет «Зенита»

Газон на стадионе «Санкт-Петербург» заменят вновь, но уже весной 2018 года и за счёт ФК «Зенит» – об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом «Зенит» и Международной федерацией футбола. [Будем менять газон] за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года», - сказал он.

Он добавил, что ежегодная замена газона – это естественная мировая практика, но также отметил – газон на петербургском стадионе «выглядит вполне прилично».

Напомним, что в прошлый раз газон на поле меняли весной этого года. Тогда его стоимость оценили в 21 млн рублей.

«Зенит Арена» примет семь игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Мы проследили за изменением бывших столиц чемпионата мира по футболу.


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