На встречу с Сарой Джессикой Паркер в Петербурге собралась огромная очередь
Сара Джессика Паркер приехала в Петербург для презентации своего нового аромата Stash Privе.
Для встречи с фанатами Сара Джессика Паркер выбрала платье от Ульяны Сергеенко, розовые гольфы и лодочки из собственной SJP Collection.
Пока она добиралась на презентацию, в «Галерее» уже собралась толпа поклонников – несколько сотен человек выстроились в очередь за два часа до начала автограф-сессии актрисы. Администрация ТРК «Галерея» даже оцепила территорию у магазина, где проходит мероприятие.
Мы собрали реакцию горожан на встречу с главной героиней «Секса в большом городе».
Напомним, за роль Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус» и дважды — премии «Эмми».
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