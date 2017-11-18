На встречу с Сарой Джессикой Паркер в Петербурге собралась огромная очередь

Сара Джессика Паркер приехала в Петербург для презентации своего нового аромата Stash Privе. 

Anyone can twirl like this if they’re wearing @ulyanasergeenko. See you soon @letoile_official St. Petersburg. X, Sj

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Для встречи с фанатами Сара Джессика Паркер выбрала платье от Ульяны Сергеенко, розовые гольфы и лодочки из собственной SJP Collection.

Пока она добиралась на презентацию, в «Галерее» уже собралась толпа поклонников – несколько сотен человек выстроились в очередь за два часа до начала автограф-сессии актрисы. Администрация ТРК «Галерея» даже оцепила территорию у магазина, где проходит мероприятие.

Мы собрали реакцию горожан на встречу с главной героиней «Секса в большом городе».

Напомним, за роль Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус» и дважды — премии «Эмми».

SJP💚 Мечта сбылась💚

Публикация от Marinka (@marinakuzina)


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