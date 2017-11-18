На встречу с Сарой Джессикой Паркер в Петербурге собралась огромная очередь

Для встречи с фанатами Сара Джессика Паркер выбрала платье от Ульяны Сергеенко, розовые гольфы и лодочки из собственной SJP Collection.

Пока она добиралась на презентацию, в «Галерее» уже собралась толпа поклонников – несколько сотен человек выстроились в очередь за два часа до начала автограф-сессии актрисы. Администрация ТРК «Галерея» даже оцепила территорию у магазина, где проходит мероприятие.