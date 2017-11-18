Тучков мост открыли после реконструкции

Официальное открытие моста для горожан запланировано на 15:15 сегодня, но утром мост уже проинспектировали и открыли для рабочего движения вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, председатель КРТИ Сергей Харлашкин и председатель совета директоров генподрядчика работ ЗАО «Пилон» Мевлуди Блиадзе.

Напомним, ремонт Тучкова моста начался в июне 2016 года, а финал строительства был запланирован на май 2018 года. Однако благодаря переброске денег в рамках адресной инвестиционной программы открытие моста стало возможным на полгода раньше. Всего на его восстановление выделено 2,45 млрд рублей.

И хотя мост уже можно считать открытым, отдельные работы на нем продолжатся – инвестиционная программа заложила 26 млн рублей для него на 2018 год.

В пресс-службе КРТИ отмечают, что Тучков мост имеет большое значения для автотранспорта и передвижений горожан из одной исторической части Петербурга в другую. Это один из самых загруженных участков городского автотранспорта – в часы максимального движения нагрузка на него составляет 5190 автомобилей в час. Также мост входит в перечень транспортно-инфраструктурных объектов Чемпионата мира по футболу в России 2018 года.

По материалам «ДП»