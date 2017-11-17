Полиция ищет бомбы на всех вокзалах Петербурга, город встал в пробках

В Петербурге правоохранители проверяют все железнодорожные вокзалы из-за звонка анонима. Чтобы избежать сбоев в расписании, людей не эвакуируют, сообщает «Фонтанка» в пятницу, 17 ноября.

У зданий вокзалов начали собираться пробки. Наиболее всего проезд затруднен у Московского вокзала, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». При этом у Витебского вокзала коллапса нет. Кроме того, в Таврическом саду эвакуируют «Ленинград-центр». На улицу, по данным агентства, выведены около 200 человек.

Ранее сегодня в Петербурге началась новая волна эвакуаций. Телефонные хулиганы «заминировали» более десятка школ в разных районах города, торговые комплексы «Балтийская жемчужина» и «Мега-Парнас», вузы. Кроме того, бомбу искали в автобусном вокзале и на набережной Обводного канала.

По материалам «ДП»