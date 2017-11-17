Строители начали укладывать асфальт на новый Серный мост

Рабочие начали укладывать асфальт на Серной мосте, который откроет кратчайший путь с Крестовского острова через Петровской остров в Василеостровский район и разгрузит Тучков мост.

Вместе с подходами длина моста составит 1 км 250 метров — шесть полос движения, тротуар и велосипедная дорожка. Уже весной по новой переправе пустят первые автомобили.

Кроме этого, Серный мост должен облегчить путь от «Пулково» до «Санкт-Петербург Арены» — новый участок набережной Макарова соединит съезд с ЗСД на Васильевский остров с переправой.

На данный момент строители занимаются проезжей частью и тротуарами переправы, а на Петроградской стороне продолжается монтаж металлоконструкций.